В Киеве начальница-налоговик требовала $3 тысячи взятки

В Киеве разоблачена начальник управления районной Государственной налоговой инспекции, которая требовала и получила 3 тысячи долларов взятки.

Деньги женщина требовала от представителя общества с ограниченной ответственностью за выдачу свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость. Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, прокуратурой района возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

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