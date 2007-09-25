НБУ вводит в обращение новую 2-гривневую монету (фото)

25 сентября Национальный банк Украины вводит в обращение новую юбилейную монету.

Двугривневая монета посвящена украинскому публицисту, поэту, писателю, политическому деятелю Ивану Багряному.

Как сообщает сайт НБУ , на аверсе монеты стилизовано изображена орнаментальная полоса и обрез книги, на фоне которого надпись, – 2/ГРИВНІ; вверху на зеркальном фоне размещен малый Государственный Герб Украины, под которым надпись, – НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/УКРАЇНИ, внизу слева год чеканки монеты – 2007 и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе изображен портрет Ивана Багряного, справа вертикально размещена надпись ІВАН БАГРЯНИЙ и годы жизни – 1906 (вверху) 1963 (внизу).

Автор эскизов и моделей - Владимир Атаманчук.

*** Иван Павлович Багряный (Лозовягин) – автор романов, пьес, стихотворений, публицистических произведений, повести “Огненне коло” и поэмы “Аве Мария”. Пережив репрессии и отбыв заключение, впоследствии эмигрировал в Германию, где создал Художественное украинское движение, учредил Украинскую революционную демократическую партию.