Звезда ”Такси” осужден на 10 месяцев тюрьмы

Сами Насери, 45-летний французский актер, звезда популярных приключенческих фильмов "Такси", приговорен судом к 10 месяцам тюрьмы за совершенное в 2005 году нападение на дизайнера в парижском ресторане. Как отмечает агентство France Presse, для Насери это уже пятый приговор. Ранее он попадал в суд за превышение скорости, вождение в состоянии опьянения, драку с работниками ночного клуба в Экс-ан-Провансе.

Сообщается, что во время ссоры, разгоревшейся в ресторане, Насери бросил в лицо потерпевшему тяжелым предметом.

Насери не присутствовал на заседании суда 24 сентября 2007 года, поскольку находится на лечении в одной из больниц юга Франции: у него больная печень

Лента.ру