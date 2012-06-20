Задержан мужчина, пытавшийся сжечь девушку и ее мать

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области, 16 июня на берегу реки Северский Донец этот мужчина облил бензином и поджег девушку 1989 г.р. и женщину 1971 г.р.

Девушка находится в Луганской областной больнице с 70% ожогов тела, а ее мать с 20% ожогов тела в больнице в Лисичанске.

Возбуждено уголовное дело.