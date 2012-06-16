Начальник УМВД Буковины о стрельбе в депутатов: это чистая бытовуха

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

По словам Н.Харабары, «это чистая бытовуха, мы уже это четко установили».

Как напомнил начальник УМВД, уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Он сообщил, что уже задержан один из восьми нападавших.

"Могу сказать на эту минуту, что нападавших были восемь. Четверо - активных, которые действовали, и четверо, которые были в стороне. Одного из них мы уже задержали», - сказал Н.Харабара.

Он также сообщил, что «погибший - бывший наш коллега, сотрудник милиции". Пуля от травматического оружия попала погибшему в живот. «Это не должно было привести к смертельному исходу, однако, по предварительным данным, у погибшего были проблемы с сердцем», - сказал начальник областной милиции.

Как сообщал УНИАН, по данным «Фронта Змін», в результате нападения неизвестных в городе Вашковцы Черновицкой области получили ранения два депутата местных советов от этой партии, а их приятель погиб.

В частности, как сообщили во «Фронте Змін», депутат Выжницкого районного совета Виталий Гарас вместе с братом, депутатом Вашковецкого городского совета Юрием Гарасем, приятелем Романом Ставчанским и другими жителями города смотрели футбольный матч на втором этаже в универмаге в городе Вашковцы, когда несколько молодых человек с травматическим и газовым оружием вбежали в помещение и открыли огонь по ним.

В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, Р.Ставчанский погиб.

В.Гарас получил три ранения. Ему сделана операция. Ю.Гараса со сложным ранением перевозят в областную больницу, сообщили в партии.

В свою очередь в сообщении буковинской милиции говорится, что «причиной этого конфликта были неприязненные отношения, которые возникли в этот же день в с. Чертория Кицманского района Черновицкой области, которые выразились в вопросах самоутверждения» (УНИАН: в этот день в селе Чертория проходил этнографический фестиваль «В гости к Ивану», посвященный 71-й годовщине со дня рождения выдающегося украинского режиссера и киноактера Ивана Миколайчука).