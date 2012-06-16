Милиция не связывает расстрел депутатов на Буковине с политикой

Сотрудники милиции Черновицкой области установили и уже разыскивают стрелявших в универмаге города Вашковцы и убивших человека.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области.

По их данным, 16 июня в 00.40 в дежурную часть Вижницкого райотдела милиции поступило сообщение о том, что в г. Вашковцы Вижницкого района Черновицкой области в помещении местного потребительского общества возник конфликт.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что 15 июня около 23.00 в помещение общества зашла группа неизвестных лиц и начала хаотическую стрельбу из пистолета (вероятно, из устройства для отстрела патронов «Флобера» калибра 4 мм).

Как выяснилось, говорится в сообщении, «причиной этого конфликта были неприятельские отношения, возникшие в этот же день в селе Чертория Кицманского района Черновицкой области, которые проявились в вопросах самоутверждения».

Во время стрельбы были ранены три частных предпринимателя, жители г. Вашковцы, один из которых от полученных ран скончался в больнице. Среди раненых – два депутата местных советов от партии «Фронт Змин».

Инцидент с депутатской деятельностью последние не связывают, утверждают в милиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Личности преступников установлены. Принимаются меры по их задержанию", - отметили в ОСО, заметив, что для расследования данного преступления созданная усиленная следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, по данным «Фронта Змин», депутат Вижницкого районного совета Виталий Гарас вместе с братом, депутатом Вашковецкого городского совета Юрием Гарасем, приятелем Романом Ставчанским и другими жителями города смотрели футбольный матч на втором этаже помещения универмага в городе Вашковцы, когда несколько молодых людей с травматическим и газовым оружием вбежали в помещение и открыли огонь по ним.

В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, Р.Ставчанский погиб.

В.Гарас получил три ранения. Ему сделана операция. Ю.Гараса со сложным ранением перевозят в областную больницу, проинформировали во «Фронте Змин».

От газового оружия пострадали также люди, которые находились в этом же помещении.