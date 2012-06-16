На Буковине неизвестные открыли стрельбу в универмаге: ранены два депутата

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Фронт Змін».

Согласно сообщению, депутат Выжницкого районного совета Виталий Гарас вместе с братом, депутатом Вашковецкого городского совета Юрием Гарасем, приятелем Романом Ставчанским и другими жителями города смотрели футбольный матч на втором этаже универмага в городе Вашковцы. Около 21.30 несколько молодых людей с травматическим и газовым оружием вбежали в помещение и открыли стрельбу по ним. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, Р.Ставчанский погиб.

Милиция прибыла на место происшествия оперативно, но нападавшим удалось скрыться.

В.Гарас получил три ранения. Ему сделана операция. Ю.Гараса со сложным ранением перевозят в областную больницу, сообщили во «Фронте Змін».

От газового оружия пострадали также люди, находившиеся в том же помещении.

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк уже обратился к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с требованием взять на контроль расследование дела.