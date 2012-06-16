Объединенная оппозиция решит, что делать с молодежью

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», в мероприятии примут участие народные депутаты - представители Объединенной оппозиции Андрей Шевченко, Леся Оробец, Остап Семерак, представители практически всех молодежных и студенческих организаций Украины, эксперты в сфере молодежной политики.

Круглый стол проводит ВО «Батькивщина», на базе которой будет формироваться список Объединенной оппозиции. На мероприятии будут презентованы основные положения проекта Программы оппозиции в части молодежной политики, состоится экспертная дискуссия.

Программа Объединенной оппозиции «Справедливое государство, честная власть, достойная жизнь» была утверждена на Форуме оппозиционных сил, который состоялся 12 мая 2012 года. Тогда же было решено вынести ее на всенародное общественное обсуждение.