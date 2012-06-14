Президента призывают не допустить уничтожения ферросплавной отрасли

Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой оказать содействие в урегулировании бесконтрольного агрессивного импорта ферросиликомарганца, разрушающего отечественную ферросплавную отрасль.

Как говорится в обращении УкрФА, текст которого передан УНИАН, в частности, ассоциация привлекает внимание главы государства к катастрофическому возрастанию импорта ферросиликомарганца, которое наносит ощутимый вред национальным производителям данной продукции. По данным УкрФА, в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, рост импорта ферросиликомарганца составил 144%.

Представители отечественной ферросплавной отрасли обращают внимание Президента Украины на то, что уполномоченные регулировать импорт государственные структуры уклоняются от выполнения своих прямых должностных обязанностей по защите национальных производителей, прикрываясь надуманной защитой интересов потребителей ферросплавной продукции – металлургических комбинатов.

При этом ощутимые суммы не поступают в госбюджет страны. «Позволяя бесконтрольно использовать импортные ферросплавы, наносится существенный вред государственному бюджету Украины, потому что экпортоориентированные металлургические комбинаты используют схемы компенсации НДС в значительных размерах», - говорится в обращении УкрФА к В.Януковичу.

Из-за бесконтрольного наращивания импорта ферросиликомарганца в Украину национальные производители ферросиликомарганца были вынуждены уменьшить объемы производства данного сплава на 11%, снизить загрузку производственных мощностей на 13% (2011 год к 2010 году). Уровень занятости работников украинских производителей ферросиликомарганца уменьшился на 13%. С учетом того, что украинские производители ферросплавов являются градообразующими предприятиями для крупных населенных пунктов, резко осложнилась социально-экономическая ситуация в ряде регионов страны.

С целью прекращения дальнейшего нанесения ущерба отечественным производителям, для сохранения рабочих мест и обеспечения стабильности поступлений налогов и сборов в государственный и местные бюджеты, УкрФА просит Президента Украины дать поручение Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) начать специальное расследование агрессивного импорта ферросиликомарганца, как это предусмотрено Законом Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину».

Как сообщалось ранее, УкрФА направила письмо в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ), в котором просит открыть специальное расследование агрессивного импорта ферросиликомарганца в Украину.