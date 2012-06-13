В Луцке нашли деньги для жильцов обвалившегося дома

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение поддержали все присутствующие в зале 38 депутатов городского совета во время сегодняшнего заседания внеочередной сессии (всего в городском совете 50 депутатов).

По словам начальника управления финансов и бюджета городского совета Лилии Еловой, данные средства будут направлены на приобретение четырех 3-комнатных квартир.

Кроме того, в соответствии с принятым решением, 25 тыс. грн будет выделено для оплаты работы экспертов, выясняющих обстоятельства трагедии, а также 210 тысяч на изготовление новой проектно-сметной документации для реконструкции жилищного фонда города.

Средства выделяются из бюджета развития города.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в Луцке в 04.25 между первым и вторым подъездами дома на улице Ривненской, 109, произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи.

Разрушены 8 квартир. В доме всего 6 подъездов.

Погибли двое пенсионеров.