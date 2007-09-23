Воспитанники колонии подарили Ющенко картину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил Бережанскую воспитательную колонию для несовершеннолетних, где ознакомился с условиями содержания ее воспитанников.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подарил юношам стол для игры в теннис, ракетки, теннисные мячики, а также по 5 мячей для игры в футбол, волейбол и баскетбол, книги для библиотеки, холодильник и телевизор.

В свою очередь, воспитанники колонии подарили главе государства картину, на которой изображена центральная площадь Бережан. Начальник колонии Петр ДОВБЕНКО сообщил, что участники кружка художественно-изобразительного искусства решили нарисовать именно эту площадь, поскольку узнали, что ранее В.ЮЩЕНКО бывал у Бережанах, и ему очень понравилась эта площадь.

П.ДОВБЕНКО отметил, что Президент посещает колонию впервые за все время ее существования. «Мы очень рады. Для нас это праздник», - сказал он.

В колонии В.ЮЩЕНКО ознакомился с бытовыми условиями, в которых живут воспитанники, поинтересовался, как питаются и в каких условиях учатся юноши.

Также Президент провел совещание с руководителями учреждений Государственной криминально-исполнительной службы.

После этого на вертолете он отправился в Тернополь, где возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко, а также посетит VІ Всеукраинский фестиваль казацкой песни «Байда».

Справка УНИАН. Бережанская воспитательная колония для содержания несовершеннолетних осужденных юношей основана в 1983 году и расположена на территории бывшего монастыря.

Состоянием на 23 сентября в колонии отбывает наказание 185 несовершеннолетних. При колонии функционируют производственное предприятие, общеобразовательная школа ІІ-ІІІ степеней и профессионально-техническое училище.