В Прагу вернулась ”Библия дьявола” (фото)

С 20 сентября по 6 января в Пражской национальной библиотеке, Клементинуме, выставлен самый огромный из известных в мире средневековых манускриптов - Codex Gigas, считающийся восьмым чудом света и называемый иначе "Библия дьявола", сообщает AP.

В 1648 году, в конце Тридцатилетней войны, рукопись, датируемая началом XIII века, была увезена из Пражского замка, где она тогда хранилась, шведскими войсками в качестве военного трофея и с тех пор находится в фондах Шведской Королевской библиотеки в Стокгольме.

На изготовление Codex Gigas пошло 160 ослиных шкур, и при размерах переплета 92 на 50 сантиметров при толщине 22 сантиметра манускрипт весит 75 килограммов. Первоначально в рукописи было 640 страниц, 624 из которых до сих пор находится в хорошем состоянии.

Легенда гласит, что создал Codex Gigas монах из бенедиктинского монастыря в чешском городе Подлажице, но не один, а с помощью самого дьявола. Совершивший серьезное преступление монах, во искупление своего греха, поклялся всего за одну ночь написать и украсить рисунками книгу, которая будет включать в себя все человеческое знание и прославит монастырь на века. Однако около полуночи он понял, что не справится со взятым на себя обетом в одиночку и продал душу дьяволу в обмен на помощь. Дьявол свое обещание выполнил, а монах в благодарность нарисовал портрет своего помощника на форзаце книги. В первую очередь именно из-за этого изображения, а не из-за своих размеров Codex Gigas считался в христианском мире "восьмым чудом света". Подлажицкий монастырь впоследствии был полностью разрушен в ходе религиозных войн XV века.

В написанном на латыни манускрипте содержится сумма знаний монахов Бенедиктинского ордена на начало XIII века - Ветхий и Новый Завет, тексты "Этимологии" Исидора Севильского, "Иудейской войны" Иосифа Флавия, список Космовой хроники, трактаты на различные темы, список послушников Подлажицкого монастыря, так называемое "Зерцало грешника" (сборник назидательных и занимательных рассказов-примеров для проповедников), разные формы заговоров, календарь с синодиком (указанием дней святых) и другие записи.

Вернувшийся в Прагу после 359-летнего отсутствия Codex Gigas, доставленный в столицу Чехии из Стокгольма на военном самолете, вызвал огромный интерес публики. Ценность книги столь велика, что к началу экспозиции Клементинум оборудовали новой охранной сигнализацией. В зал, в котором поддерживается особый микроклимат, пускают лишь 60 человек в час. Они имеют возможность в течение десяти минут рассматривать помещенный в специальный футляр манускрипт, раскрытый на 290-й странице. На ней как раз и находится знаменитое изображение дьявола.

За три с половиной столетия Codex Gigas лишь третий раз покидает Стокгольм - ранее он выставлялся в Нью-Йорке и Берлине.

Лента.ру