Украина привезла в Париж бронетехнику и противотанковый комплекс

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны, украинскую экспозицию на выставке, которая открылась вчера, посетили руководители ряда иностранных официальных делегаций.

Так, главнокомандующий тайской королевской армии осмотрел натурный образец БТР-4, отметив высокое качество украинской бронетехники, которая уже эксплуатируется в Таиланде.

На встрече с официальной делегацией Хорватии руководители ГК “Укроборонпром” и ГК “Укрспецэкспорт” обсудили вопрос сотрудничества в области ремонта и модернизации вертолетов и самолетов ВВС этой страны. Также были затронуты вопросы поставки запасных частей к авиационной технике.

Состоялась встреча Генерального директора ГК “Укроборонпром” Дмитрия Перегудова с руководством департамента Министерства обороны Таиланда, который отвечает за национальную оборонную промышленность. Обсуждались вопросы совместной сборки на предприятиях Таиланда БТР-3, а также передачи украинской технологии для производства в этой стране боеприпасов малого калибра.

Представители Министерства обороны Сербии во время встречи с представителями ГК “Укроборонпром” и ГК “Укрспецэкспорт” выразили заинтересованность в использовании украинских авиаремонтных мощностей для нужд ВВС этой страны. Были подняты вопросы модернизации вооружения военных вертолетов Сербии при участии украинских предприятий. Кроме того, сербская сторона проявила заинтересованность противотанковым ракетным комплексом “Скиф” украинского производства.

Также состоялась встреча с представителями французской компании DCNS, где обсуждались вопросы ее возможного участия в программе “Корвет”.

Выставка будет длиться до 15 июня.