Водитель ”Мерседеса” расстрелял дорожных рабочих

На западе Москвы в ходе дорожного конфликта водитель автомашины "Мерседес" застрелил дорожного рабочего и ранил еще одного, сообщает в воскресенье РИА Новостисо ссылкой на источник в ГУВД города.

По его словам, преступление было совершено после полуночи у дома 44 по Рябиновой улице.

"Как сообщили милиционерам очевидцы, между водителем автомобиля "Мерседес" и дорожными рабочими произошел конфликт, в ходе которого водитель достал пистолет и смертельно ранил в живот одного рабочего и выстрелил в ногу второму. С места происшествия правонарушитель скрылся в сторону МКАД", - сказал собеседник агентства.

Сейчас опрашиваются свидетели происшествия для составления фоторобота стрелявшего, в Москве для его задержания объявлен специальный план "Перехват".