В Крыму здравницы сейчас заполнены почти на 70%

344 здравницы Крыма сейчас принимают отдыхающих (в 2006 году в это время курортников принимали 315 здравниц). Коэффициент заполняемости работающих здравниц составляет 68,5% (в 2006 году - 52,7%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров АРК со ссылкой на информацию Министерства курортов и туризма автономии.

По информации Минкурортов, по состоянию на 21 сентября количество отдохнувших в Крыму составило 5 млн. 477,1 тыс. человек, что на 12,6% выше уровня прошлого года (2006 год - 4 млн. 859,1 тыс. человек).

Организованно в здравницах отдохнули 1 млн. 044,5 тыс. человек, что на 7,1% выше, чем за аналогичный период 2006 года (974,8 тыс. человек).