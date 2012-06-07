Нацбанк: система электронных платежей в дни футбола работает как обычно

Об этом говорится в письме Национального банка Украины коммерческим банкам.

«Ознакомившись с рекомендациями Кабинета министров о переносе рабочих дней в связи с проведением матчей Евро-2012, сообщаем, что 11, 13, 15, 19 и 27 июня 2012 года система электронных платежей НБУ будет работать в обычном режиме», – говорится в документе.