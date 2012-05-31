Депутаты просят сохранить старые БТИ

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сессии облсовета.

Депутаты напоминают, что с 1 июня 2010 года большинство БТИ начали накапливать информацию о зарегистрированных правах на недвижимое имущество для ГП «Информационный центр». Работа проводилась бесплатно, не считая уплату 72, 25 грн за внесение соответствующих записей в реестр. За время работы БТИ передали «Информцентру» не более 12-15% накопленной информации, большинство данных так и осталось без движения на бумажных носителях.

ГП «Информцентр» обязательно будет нуждаться в информации, которая накапливалась на протяжении 80 лет органами местного самоуправления. Депутаты обращают внимание: под лозунгами, что коммунальные предприятия не могут проводить государственную регистрацию, прослеживаются намерения вытеснить БТИ с рынка услуг и захватить их архивы.

По мнению депутатов, БТИ успешно сотрудничают со всеми государственными инстанциями, предприятиями, учреждениями и физическими лицами, имеют многолетний опыт работы на соответствующей территории, укомплектованы опытными специалистами. При сохранении архивных данных БТИ, объединив их с данными планшетов городов, поселков, сел, можно при соответствующем финансировании иметь достоверный реестр застройки, через него реестр избирателей и т.п.

Учитывая изложенное, депутаты Кировоградского облсовета просят при рассмотрении Закона Украины «О технической инвентаризации» предусмотреть сохранение системы БТИ. «Сохранение системы БТИ и существующего порядка регистрации прав собственности на недвижимое имущество позволит сохранить целостность и неделимость информации в архивных делах, а государству сэкономить сотни миллионов гривен ежегодно», - говорится в обращении.