Киевский УБОП раскрыл махинации с землей на 2,3 млн. грн.

Сотрудники УБОП в Киевской области Киев. 20 сентября. УНИАН. Сотрудники Управления борьбы с организованной преступностью в Киевской обл. раскрыли махинации с землей на 2,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Установлено, что должностные лица Новоалександровского сельского совета в Згуровском районе составили и выдали представителям одного из ОАО заведомо ложный документ, а именно: решение сессии о передаче в постоянное пользование земель резервного и водного фонда сельсовета общей площадью свыше 350 га.

На основании этого решения руководители ОАО незаконно получили государственный акт на право постоянного пользования указанным земельным участком стоимостью 2,3 млн. грн. и использовали ее для ведения собственного товарного сельскохозяйственного производства.

По материалам УБОП ГУ МВД в Киевской обл. прокуратурой Згуровского района Киевской обл. возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога должностными лицами Новоалександровского сельсовета.

В целом в 2007 году территориальными подразделениями борьбы с организованной преступностью выявлено свыше 130 преступлений, связанных с земельными отношениями, 16 уголовных дел уже передано в суд. В частности, раскрыто 10 фактов вымогательства и получения должностными лицами местных органов власти взяток за выделение земельных участков. Из них 1 случай на сумму свыше 1 млн. грн., сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.