СМИ: Пирамида Мавроди МММ-2011 рухнула

Как сообщают десятники и сотники данной пирамиды, поступило распоряжение о полном прекращении выплат как выигрышей, так и вкладов участников данной пирамиды, пишет издание «Юрист онлайн».

В срочном порядке приостанавливают свою работу офисы и ячейки системы МММ-2011, все наличные деньги, находящиеся в офисах представительств МММ-2011 в срочном порядке были вывезены в неизвестном направлении, карточные счета обнулены и заблокированы.

Как сообщают сами участники системы, связь с так называемыми десятниками и сотниками системы полностью утрачена, выплаты действительно прекращены. В случае, когда все же удается связаться с администраторами пирамиды, вкладчики получают одинаковый ответ «Пирамида рухнула, всех предупреждали, денег нет и не будет».

Заявления о том, что все всем платится и пирамида функционирует не соответствует действительности. По словам участников, вкладчики, которые успели забрать свои деньги, потеряли до 90% вклада.

В свою очередь «Комментарии» сообщают, что основатель пирамиды Сергей Мавроди признал факт приостановки выплат. «В связи с приостановкой выплат выигрышей просим всех участников системы не поддаваться панике и обратиться к своим десятникам для обеспечения возврата вкладов. Точные сроки можно уточнить у своих десятников», - написал Мавроди в своем блоге.

В тоже время, вкладчики из различных городов Украины пишут на форумах и на страницах Facebook о массовом закрытии офисов в ММ-2011 в регионах. Также массово звучат заявления об отказе МММ-2011 вернуть вклады.