Ограничения заимствований для резидентов на внешних рынках будут отменены

Нормы постановления Национального банка Украины №235, которыми ограничиваются условия заимствований для резидентов на внешних рынках, будут отменены.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя правления НБУ Александр САВЧЕНКО.

По его словам, за решение об отмене этих норм высказались председатель правления НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ и большинство членов правления НБУ на совместном заседании представителей Нацбанка, коммерческих банков и других субъектов хозяйствования.

По словам А.САВЧЕНКО, в частности, НБУ обяжет банки регистрировать договора о внешних заимствованиях не до осуществления сделки, как это было указано в постановлении №235, а в режиме он-лайн.

В перспективе Нацбанк хочет ввести такую регистрацию уже после подписания договоров о заимствовании, сказал банкир.

В свою очередь председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО сегодня на 15-м форуме Ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» отметил, что на совещании НБУ и банков было также принято решение о создании рабочей группы, которая будет анализировать процессы долларизации экономики Украины.

Председатель Совета НБУ также сказал, что в связи с кризисом ликвидности на мировых рынках поступления иностранной валюты в Украину могут существенно сократиться. По его мнению, это отразится на сальдо платежного баланса, которое скорее всего будет иметь отрицательное значение.

Кроме того, П.ПОРОШЕНКО не исключил сокращения до конца текущего года золотовалютных резервов НБУ.

Как известно, по данным НБУ, на сегодняшний день уровень долларизации украинской экономики оценивается на уровне 40%.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины к 1 июня текущего года составили 24 млрд. 662 млн. долл. США.

Справка УНИАН. Постановление правления Нацбанка Украины N235 от 22 июня 2007 года, в частности, предусматривает: максимальную процентную ставку по договорам с нерезидентами в свободно-конвертируемой валюте определять как средневзвешенную (за два предыдущих квартала) доходность по облигациям внешних государственных ссуд Украины в долларах США плюс 2% годовых; банковские операции по привлечению средств на международных рынках совершать только после предварительной регистрации договора в НБУ, кроме кредитов, которые получаются на срок, не превышающий двух рабочих дней.

Эти нормы должны вступить в действие с 19 октября 2007 года.