С Сейшельских островов вернулись украинки, проданные в сексуальное рабство

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, «поставляла» девушек для сексуальной эксплуатации своим заграничным «бизнес-партнерам» под видом трудоустройства в модельном бизнесе 24-летняя неработающая харьковчанка.

По данным милиции, с этой целью 1 мая этого года она отправила через аэропорт «Борисполь» двух харьковчанок в возрасте 20 и 22 лет на Сейшельские острова, а на следующий день – 19-летнюю жительницу Харькова – в Объединенные Арабские Эмираты. На данное время девушки возвращены в Украину.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Харьковской области по материалам, собранным работниками Управления по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми, в отношении 24-летней харьковчанки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины.

За такие правонарушения закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, также причастных к совершению этого преступления.