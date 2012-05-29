Тейшейра призывает Азарова создавать условия для инвесторов

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение глава Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра высказал вчера вечером на пресс-конференции в Севастополе.

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли ухудшающиеся в последнее время отношения между ЕС и Украиной помешать реализации проекта, Ж.Тейшейра отметил, что начало реализации проекта ЕС в Севастополе по привлечению в город прямых иностранных инвестиций свидетельствует о продолжении сотрудничества между ЕС и Украиной.

«Сегодняшняя практика показывает, что наше сотрудничество продолжается, мы будем поддерживать Севастополь с целью реализации реформ (в Украине). И мы убеждены, что вскоре эту ситуацию можно будет изменить, и дальше Украина будет твердо и четко двигаться в направлении интеграции в ЕС, потому что этого желает большая часть населения Украины. И здесь мы ради украинского народа», - сказал глава Представительства ЕС в Украине.

По словам Ж.Тейшейры, «Европейский Союз не раз отмечал, что Украина - это часть Европы, что это сосед Европы, ее долгосрочный партнер. ЕС надеется, что если Украина будет следовать в направлении интеграции в сторону ЕС, то однажды Украина станет частью ЕС. Мы понимаем, что это именно то, чего хочет большинство украинского населения. Договоры ЕС обеспечивают такую возможность – вхождение новых членов. Но, конечно, если власти страны хотят стать членом ЕС, то необходимо, чтобы они разделяли основные европейские ценности».

Глава Представительства ЕС повторил, что одна из принципиальных позиций ЕС в вопросе подписания соглашения об ассоциации с Украиной – «отказ от использования системы правосудия для решения тех или иных политических целей».

Также Ж.Тейшейра отметил, что «ЕС является крупнейшим инвестором практически во всех регионах мира». Он призвал украинское правительство создавать условия для инвесторов. «Чтобы помочь Севастополю и другим регионам Украины, нужны усилия со стороны правительства, а именно: реформирование, направленное на создание условий, которые будут благоприятны для европейских инвесторов и инвесторов из других регионов», - сказал Ж.Тейшейра.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Севастополе при участии Ж.Тейшейры и послов стран-членов ЕС был презентован финансовый проект Европейского Союза «Привлечение прямых иностранных инвестиций в Севастополь». Проект рассчитан на два года, его бюджет составляет 1,9 млн евро.