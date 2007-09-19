Основные принципы денежно-кредитной политики завтра будут подписаны

Основные принципы денежно-кредитной политики уже разработаны и завтра будут подписаны. Об этом корреспонденту УНИАН заявил председатель совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что на заседании Совета НБУ (11 сентября) документ был принят за основу с внесением некоторых редакционных правок.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября на заседание Совета НБУ был вынесен вопрос утверждения Основ денежно-кредитной политики на 2008 год. На пресс-конференции глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО заявил, что у членов Совета возникли вопросы по поводу того, что прогнозные макроэкономические показатели, на которых был рассчитан правительством бюджет-2008, а именно показатели ВВП, являются заниженными. В связи с этим для выяснения ситуации на заседание Совета НБУ 12 сентября был приглашен первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

12 сентября пресс-секретарь Н.АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО корреспонденту УНИАН сообщил, что в этот день Н.АЗАРОВ не смог принять участие в заседании Совета Национального банка Украины. В аппарате Совета НБУ сообщили, что 12 сентября продолжение заседания не состоялось.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Национальном банке Украины», Совет НБУ до 15 сентября разрабатывает Основные принципы денежно-кредитной политики и вносит их в Верховную Раду для информирования, осуществляет контроль за выполнением Основных принципов денежно-кредитной политики.