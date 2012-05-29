Шахтостроители придут за деньгами к обладминистрации

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили члены оргкомитета.

Под стены ОГА придут те шахтостроители, кому и после 72-дневной забастовки, проводившейся с 20 апреля, и достигнутых в результате соглашений до сих пор не выплатили долги по зарплате.

В то же время вчера на брифинге начальник отделения Национальной службы посредничества и примирения в Луганской области Анна Мосина сообщила, что в результате совместных действий всех заинтересованных структур и сторон коллективного трудового спора (спор возник на предприятии в мае прошлого года) в конце апреля ПАО «Трест Луганскшахтопроходка» получило денежный транш, который пошел на погашение в полном объеме долгов по заработной плате.

В целом двумя траншами за период спора работникам было погашено 5 млн 350 тыс. грн.

24 апреля шахтостроители и гендиректкор предприятия подписали соглашение о разрешении коллективного трудового спора, в котором оговорили обязательства руководства предприятия по дальнейшему погашению оставшейся задолженности по зарплате уволенным работникам.

«На данный момент есть технические вопросы, но это уже вопросы к Министерству энергетики и угольной промышленности. Главное – решение проблемы сдвинулось с мертвой точки и дальнейшее ее урегулирование, надеемся, – дело времени», – уточнила А.Мосина.

По словам шахтостроителей, вышеуказанной суммы хватило на погашение долгов по зарплате с начислениями 110 работникам треста. Остальные 2,5 млн грн уволившимся зависли, добавили шахтостроители.