На Волыни мать заморила голодом своего одномесячного сына
18:12, 28 мая 2012Общество
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Мать, злоупотребляя алкоголем, содержала ребенка в антисанитарных условиях и забывала кормить.
Владимир-Волынская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, заморившей голодом своего одномесячного сына.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, по словам старшего помощника прокурора области по вопросам защиты прав и свобод детей Алексея Гоманюка, мальчик родился у женщины, лишенной ранее решениями судов родительских прав на трех несовершеннолетних детей.
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти малыша стал голод. За месяц с рождения вес ребенка фактически не изменился, хотя должен был вырасти на 600 граммов. Мать, злоупотребляя алкоголем, содержала ребенка в антисанитарных условиях и забывала кормить.
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