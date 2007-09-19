Черномырдин о выборах в Украине и цене на российский газ

Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что результаты досрочных парламентских выборов в Украине не будут иметь значительного влияния при формировании цены на российский газ.

Такое мнение он высказал в размещенном на официальном сайте МИД России интервью журналу «Профиль».

«Я не думаю, что выборы как-то особо отразятся на формировании цены на газ», - сказал Посол. По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, этот серьезный вопрос будет решаться исключительно за столом переговоров. При этом, подчеркнул Посол, у России в вопросе формирования цены на газ существует единый подход для всех государств, который заключается в переходе на рыночные отношения абсолютно со всеми странами. «И что не менее важно – цены на газ действительно растут и, прежде всего, внутри России. Это далеко не простой вопрос для россиян и нашей экономики», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

При этом он выразил уверенность, что компания «РосУкрЭнерго» останется на украинском рынке. «Для нас это понятная организация, созданная 50 на 50 с украинской стороной. От России это – Газпром, кто с украинской стороны? Ну, пусть сами разбираются, если что-то не устраивает», - сказал он.

Посол также отметил, что когда поставкой занимается коммерческая организация, это намного эффективнее, чем иметь дело с государственной структурой. Он объяснил это тем, что «у коммерческой организации всегда есть возможность маневра», а у государственной нет этого. «Коммерческая организация покупает газ в нескольких государствах – отсюда и маневр по снижению цены. Кто чем недоволен в Украине, понять невозможно. Такое впечатление, что кто-то кому-то просто не нравится!», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.