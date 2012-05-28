СМИ: Украинский таможенник перестал быть всемогущим

С 1 июня украинцам, которые возвращаются из-за рубежа, и въезжающим к нам иностранцам можно будет ввезти без оплаты пошлины (10% от стоимости) товара на сумму до 1000 евро — вступает в силу Таможенный кодекс (ТК). Об этом пишет газета «Сегодня».

Как разъяснил один из авторов ТК нардеп Евгений Царьков (КПУ), в нем объединены 65 законов, появился принцип пост-аудита — возможности проверить реальную стоимость товара после его ввоза в Украину, и введена персональная ответственность таможенника за нарушение.

«Таможенник перестал быть всемогущим, его права ограничены проверкой правильности оформления документов на груз (документов стало вдвое меньше — 14 вместо 28) для бизнесменов, а для граждан — контролем за ввозом и вывозом запрещенных товаров (оружие, драгметаллы, антиквариат) без надлежащего оформления, — говорит Царьков. — Это должно убрать с таможни коррупцию, ведь нет смысла, например, давать мзду за пропуск фуры с цветами, если документы в порядке, но инспектор считает, что цена занижена — все равно максимум через 4 часа он обязан разрешить въезд. Кроме того, существенно, с 200 до 500—1000 евро, увеличена сумма беспошлинного ввоза товаров туристами, это важно, ведь на 200 евро можно купить только сувениры, поэтому все реально провозили больше, чувствуя себя преступниками».

Также Царьков считает, что новый ТК позволит сократить число таможенников вдвое (сейчас около 19 тыс. чел.). Таможенники воспринимают новый кодекс по-разному. «Сокращений не боимся, ведь открывается новый терминал D в Борисполе, работы хватит всем. Увеличение разрешенной стоимости ввозимых товаров снизит доходы бюджета, но мы станем тщательнее проверять, сборы и вырастут», — говорит пресс-секретарь Киевской облтаможни Марина Болицок. А вот экс-сотрудник таможни Ирина уверена, что многие инспекторы, контролирующие проезд фур с товаром, уволятся, ведь места перестанут быть «хлебными», либо, если не будет жесткого контроля сверху, начнут активнее крышевать «серых» импортеров (ввоз по заниженной стоимости), поборы с которых вырастут. Им выгоднее откупиться, чем подпасть под пост-аудит».