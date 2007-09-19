Cуд запретил продажу «Киевгорстроя»

Запретить любым лицам совершать действия по продаже принадлежащих территориальной общине города Киева 52 910 760 штук простых именных акций акционерного общества холдинговой компании «Киевгорстрой», в том числе проведение, объявление конкурсов, аукционов по продаже акций. Такое решение вынес 14-го сентября этого года Хозяйственный суд города Киева, где председательствовал судья Ковтун С.А. Соответствующее постановление суда находится в распоряжении УНИАН.

Согласно этому документу, 80% акций холдинга «Киевгорстрой» не могут быть переданы или проданы кому-либо, а это значит, что приватизация стратегического для Киева и Украины предприятия становится невозможной.

Напомним, что 12-го июля этого года городской совет Киева внес в список предприятий, которые подлежат приватизации, холдинговую компанию «Киевгорстрой», а в августе объявила тендер на оценку 80 % акций этого предприятия под грифом «ПР», который значит, – «приватизация».

***В холдинг «Киевгорстрой» входят 38 акционерных обществ, от 10 до 30% акций которых принадлежат холдингу, 6 дочерних предприятий, в которых КГС владеет 100% пакетом акций и 51 предприятие – на правах ассоциативных членов.