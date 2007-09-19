Львовяне отказываются работать на избирательных участках

Почти треть избирательных участков Львовской области до сих пор не начали свою работу. Как правило, люди отказываются работать из-за низкой зарплаты и большой ответственности, об этом Немецкой волне сообщили в областной ячейке Комитета избирателей Украины.

Причин отказа быть членом комиссии довольно много, говорит эксперт КВУ Оксана Дащакивская. К примеру, отказ могут аргументировать изменением политических вкусов, или же политическая партия не сообщила своему представителю, что его представили в члены комиссии. Впрочем, едва ли не самыми распространенными являются отказы из-за низкой оплаты за большой объем работы. А еще больше людей пугает уголовная ответственность: „Очень часто бывает, что люди ознакомившись с ответственностью, которая ложится на комиссию, отказываются от работы, потому что не хотят платить ни штрафы, ни нести уголовную ответственность”, - заметила Дащакивская. Оплата работы члена комиссии составляет в среднем от 17 до 100 гривен в сутки, а вот штрафы достигают 17 тысяч гривен. Если будет доказано, что член комиссии сфальсифицировал избирательный документ, то может очутиться за решеткой на шесть лет. Наиболее проблемными относительно комплектации комиссий остаются Туркивский, Золочивский и Жовкивский районы области.