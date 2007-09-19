Тимошенко: в Украине началась афера по слиянию всех активов ТЭК в один концерн

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что в Украине “началась широкомасштабная афера” по слиянию всех активов топливно-энергетического комплекса в один концерн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Чернигове.

«В результате разных балансов, функций и последствий деятельности в топливно-энергетическом комплексе такого монолита будем иметь нестабильную систему жизни и существования», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что уже есть потенциальный хозяин этого концерна.

«До банкротства начинают доводить слитую в одну мощную компанию систему топливно-энергетической жизни страны. Потом все это будет так, как и с «Днепрэнэрго», - отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Никопольский ферросплавный завод, который был Верховным судом возвращен государству, “сейчас опять находится у ПИНЧУКА и его совладельцев”.

«Готовится мощная эмиссия, которая доведет государственный пакет до 10%, и уже ничего невозможно будет сделать», - сказала лидер БЮТ, добавив, что сегодня выставлены на продажу и находят своих хозяев многие государственные предприятия.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила возмущение новым ростом стоимости жилищно-коммунальных услуг и намерениями «Укрзализныци» поднять стоимость пассажирских перевозок в 2-2,5 раза.

Лидер БЮТ отметила, что эти новости являются неутешительными для нового правительства: «Я думаю, что 15 дней, которые остались до выборов, могут превратиться для страны в полную вакханалию относительно распределения ресурсов и финансовых потоков».

«Новое правительство будет иметь огромные проблемы по возвращению всего этого хотя бы в то состояние, которое было в начале 2007 года», - подытожила Ю.ТИМОШЕНКО.