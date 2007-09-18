Рудьковский сберёг каждому пассажиру из Крыма на Киев по 50 грн.

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет, что в ближайшее время не будет существенного повышения цен на билеты для пассажиров на железнодорожном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, находясь с рабочей поездкой на Ровенщине.

По его словам, повышение стоимости проезда возможно лишь в том случае, если возрастет качество обслуживания и пассажирам будут предоставлены новые вагоны с повышенным уровнем комфорта. При этом министр привел пример: стоимость проезда поездом из Симферополя в Киев должна была стоить 150 гривен, однако после его вмешательства она осталась на уровне 100 гривен.

В ходе рабочей поездки на Ровенщину Н.Рудьковский встретился с коллективами локомотивных депо Здолбунова и Сарн, а в Ровно – с однопартийцами-социалистами. В поездке его сопровождал советник председателя Верховной Рады, первый секретарь обкома Социалистической партии Леонтий САМЧУК.

Справка УНИАН. В соответствии с приказом Министерства транспорта и связи Украины, с 1 марта, 1 мая и 1 июня тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом были повышены на 5%. Следующее повышение, также на 5%, ожидается в ноябре.

В целом в 2007 году тарифы увеличатся на 25%. По словам министра транспорта Н.Рудьковского, "Укрзалізниця” планирует получить от повышения тарифов на пассажирские перевозки в 2007 году 390 млн. грн.

Сегодня, 18 сентября, начальник Главного пассажирского управления "Укрзалізниці" Леонид ЛОБОЙКО заявил, что при стабильности цен на все расходные материалы достаточно было бы увеличить тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в 2-2,5 раза, чтобы сделать их рентабельными.

Отвечая на вопрос журналистов о следующем повышении цен на железнодорожные билеты с 1 ноября, Л.Лобойко сказал: «А если расходы бегут, мы вынуждены их (цены) догонять».