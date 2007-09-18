Ющенко: Украина может стать ”хлебными Эмиратами”

Президент Украины выступает за рыночное регулирование цен на рынке зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это подчеркнул Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам после завершения Всеукраинского совещания по вопросам развития рынка зерна, которое состоялось сегодня на ГП ГАК «Хлеб Украины».

«Должен быть создан механизм, который бы обеспечил рыночную регуляцию цены (на зерно) и удержание ее на стабильном рынке – это Аграрный фонд», – сказал глава государства. Механизм ручного влияния на ценообразование должен быть отменен, подчеркнул он. Президент отметил, что сейчас наблюдается постоянное административное вмешательство в деятельность зернового рынка. «Ни один из аграриев не понимает и не может поддержать нынешнюю политику правительства относительно того, что через административное ограничение движения товара или цены можно в рай привести сельское хозяйство, потребителя», – отметил В.ЮЩЕНКО. Такую политику он назвал «бессмысленной, бездарной и непрофессиональной».

Он также сказал, что приоритетом бюджетной политики поддержки сельскохозяйственного производителя в 2008 году должно стать формирование Аграрного фонда в объеме 1 млн. тонн зерна.

Отвечая на вопрос относительно квотирования экспорта зерна, Президент выразил уверенность – оно существует там, где отсутствует эффективная рыночная процедура. «Власть играет в искусственную дешевизну, которая потом ложится на плечи сельскохозяйственного производителя», – отметил В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что сегодняшняя политика в зерновой сфере привела к тому, что рентабельность производства зерна составляет 7%, что является значительно ниже показателя других сельхозкультур.

По убеждению главы государства, Украина, «если она правильно смоделирует национальную политику вокруг производства зерна, может стать «хлебными Эмиратами». Однако в настоящее время ситуация такова, что «мы административно держим на внутреннем рынке такую цену, что в следующем году сократятся площади посевов пшеницы». «Это непрофессиональная политика, которой можно подкосить за один год все то, что делалось до этого годами», – сказал Президент. Глава государства особо подчеркнул, что за последние семь месяцев радикально изменились тенденции на мировом рынке зерна. «Внутренний рынок цены на зерно для сельхозпроизводителя должен быть синхронным к цене, которая работает на европейском и мировом рынке», – убежден Президент.