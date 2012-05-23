В ДТП погиб Герой Украины, директор Львовской галереи искусств Борис Возницкий

Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, Б.Возницкий трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии сегодня утром в Золочевском районе Львовской области.

Около 9 часов утра 86-летний Б.Возницкий, находясь за рулем автомобиля, въехал в маршрутку и погиб. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать сердечный приступ или внезапное ухудшение самочувствия Б.Возницкого.

Как рассказал водитель маршрутки, он успел увидеть, что водитель автомобиля, ехавшего прямо на маршрутку, не подавал признаков жизни и буквально лежал на руле неуправляемого автомобиля, который въехал в маршрутку.

Информации о том, сколько пассажиров находилось на момент ДТП в салоне маршрутки, на данное время нет. По предварительным данным, никто из пассажиров маршрутки не пострадал.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия расследуются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Справка УНИАН. Борис Григорьевич Возницкий родился 16 апреля 1926 года, в с. Ульбаров Волынского воеводства – сейчас Дубенский район Ривненской области. Украинский искусствовед, директор Львовской галереи искусств, академик Украинской академии искусств, Герой Украины (2005), лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1990), заслуженный работник культуры Украины и Польши, президент Украинского национального комитета Международного совета музеев (ICOM), доктор honoris causa.