СМИ: В Укрпатенте проводят обыск

На территории Государственного предприятия «Украинский институт промышленной собственности» (Укрпатент) проводится обыск.

Об этом сообщил «Комментариям» сотрудник Укрпатента. По его словам, в здание без каких-либо объяснений ворвались люди и начали проводить обыск.

Директором Укрпатента в данный момент является Юрий Петров, какого связывают со спикером ВР Владимиром Литвиным, отмечает издание.

В январе этого года трудовой коллектив Укрпатента обратился с открытым письмом к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру и готов начать бессрочную забастовку в рамках действующего законодательства. Основная причина предзабастовочной ситуации в том, что государственная система правовой охраны интеллектуальной собственности оказалась под угрозой уничтожения.

Трудовой коллектив также выразил недовольство увольнением директора Укрпатента Аллы Жариновой и всех ее заместителей, а также ряда специалистов, которые пытались выражать свое возмущение по поводу планомерного уничтожения Укрпатента. Кроме того коллектив единодушно выразил недоверие руководителю Госслужбы интеллектуальной собственности Николаю Паладию и его заместителям, а тогда в.и.о. директора Юрию Петрову, а также выдвинул требования относительно отмены приказов об освобождениях работников Укрпатента.