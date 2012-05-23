Убийцу херсонской девятиклассницы приговорили к пожизненному заключению

Суворовский районный суд г.Херсона приговорил к пожизненному заключению мужчину, который с особой жестокостью убил 14-летнюю школьницу, сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области.

Напомним, что девочка исчезла в самом центре Херсона по дороге к репетитору 26 октября 2011 года. Родители звонили ей на мобильный, но телефон был выключен. Тело ребенка нашли утром на следующий день между гаражами. Смерть наступила в результате многочисленных травм головы. В течение четырех дней оперативники отрабатывали ранее судимых за тяжкие преступления, опрашивали местных жителей, следователи проводили беседы с друзьями и одноклассниками погибшей, через средства массовой информации обращались к общественности за помощью в розыске преступника. В результате проведенной работы оперативники 29 мая задержали 31-летнего херсонца, ранее судимого за убийство женщины. Но за решеткой преступник провел не полный срок, освободившись условно-досрочно за хорошее поведение.

Убийца сознался в содеянном после проведения допроса с применением полиграфа (детектора лжи). Преступник рассказал, что заметил девочку в маршрутном такси и потом следил за ней. А когда догнал, то хотел изнасиловать. Жертва оказала сопротивление и кричала, поэтому мужчина сильно бил ее камнем по голове. Когда понял, что девочка не подает признаков жизни, пошел отдыхать в кафе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Остаток своей жизни преступник проведет за решеткой.