Суд решил арестовать правозащитницу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной организации Комитета избирателей Украины.

Суд также объявил Р.Белоцерковскую в розыск.

Поводом для такого решения судьи стала повторная неявка Р.Белоцерковской на судебное заседание.

Как сообщалось, Р.Белоцерковская является лидером Северодонецкой правозащитной организации «Правовий простір».

Уголовное дело в отношении Р.Белоцерковской было возбуждено пять лет назад по ст. 296, ч 1 УК (хулиганство) за то, что она в Северодонецке помогала жителям дома № 51 по Гвардейскому проспекту в их борьбе против строительства торгового центра в непосредственной близости от жилого здания. Р.Белоцерковская попыталась заблокировать работу строительного крана, взобравшись на него. Но в результате получила химические ожоги лица от применения застройщиком газового баллончика и оказалась на скамье подсудимых.

В Северодонецком суде 7 судей отказались от рассмотрения дела Р.Белоцерковской. Дело забрали в Рубежное.

В то же время правозащитница отмечает, что отсутствует постановление апелляционного суда об изменении подсудности и передаче дела в городской суд г. Рубежное, а без этого постановления рубежанский суд не правомочен рассматривать это дело. Поэтому Р.Белоцерковская не признает правомочия этого суда и не считает нужным являться на его заседания.