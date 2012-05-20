Возле Шулявки горит склад секонд-хенда: пламя видно за пару километров (обновлено)

В Киеве вблизи станции метро «Шулявская», на улице Дегтяревская 25,А горит склад секонд-хенда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, возгорание произошло в12:28. Состоянием на 15:00 локализовать огонь пожарным подразделениям не удалось, поскольку много вещей, хранящихся на складе, находятся в больших «тюках».

Складские помещения с вещами секонд-хенда расположены на территории бывшего таксомоторного парка.

Как сообщает Комсомольская правда в Украине,пламя было видно за 2 км. На место происшествия выехали 24 пожарные машины. Как рассказали пожарные, работавшие на месте, помещение, где был очаг, арендовал частный предприниматель.

По версии жителей окрестных домов, изначально вспыхнул мусор, который с территории предприятия не вывозили уже неделю, а потом огонь перекинулся на склады. Площадь возгорания около 400 м. кв