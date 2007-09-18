Украинец, обвиняемый в 40 преступлениях, задержан в Подмосковье

Уроженец Крыма, обвиняемый в 40 тяжких преступлениях на территории Украины и объявленный в международный розыск, задержан в подмосковной Балашихе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в российских следственных органах.

По его словам, 34-летнего Андрея Безбородова оперативники управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ задержали в городе Балашиха на улице Некрасова в минувшую субботу с помощью милицейского спецназа.

Собеседник агентства отметил, что задержанный, по данным МВД Украины, является лидером преступного сообщества, большинство из участников которого были осуждены несколько лет назад.

"Задержанный Безбородов в 2003 году был заочно обвинен в 40 тяжких преступлениях, в числе которых три убийства, совершенные с особой жестокостью", - сказал источник.

Как установили оперативники, задержанный находился на территории РФ с февраля этого года по поддельному паспорту на имя умершего человека. О задержании подозреваемого проинформированы правоохранительные органы Украины, решается вопрос об экстрадиции.