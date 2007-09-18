Умер автор ”Колеса времени” (фото)

16 сентября в городе Чарльстон, США, от редкого заболевания крови умер американский автор фэнтези Роберт Джордан, сообщает Associated Press.

Джордану было 58 лет. Мировую известность ему принес фэнтези-цикл "Колесо времени", в котором насчитывается 11 книг. Джордан не успел завершить работу над двенадцатой книгой.

Настоящее имя Роберта Джордана - Джеймс Оливер Ригни-младший (James Oliver Rigney, Jr.). Он родился 17 октября 1948 года в Южной Каролине. С 1968 по 1970 годы Ригни участвовал во вьетнамской войне, где получил несколько государственных наград.

В середине 70-х Ригни закончил военный колледж Цитадель (The Citadel) и получил научную степень по физике. Ранние романы в жанре исторической прозы Джордан писал под псевдонимом Реган О’Нил.

Под именем Роберта Джордана писатель начал издаваться в 1982 году. В 80-е годы Джордан издал семь книг о Конане-варваре. В 1990 году вышел первый роман серии "Колесо времени".

Джордан страдал первичным амилоидозом с кардиомиопатией. Это заболевание приводит к утолщению сердечных стенок. У Джордана осталась жена Хэрриет (Harriet McDougal Rigney), которой он посвящал свои книги.

Лента.ру