”Буковель” предложил журналистам лучшие условия и программу

Второй фестиваль туристической журналистики Украины прошел на горнолыжном курорте “Буковель” вблизи города Яремче.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в фестивале приняли около 50 журналистов из Киева и регионов, которые освещают туристическую тематику (шеф-редакторы туристических газет и журналов, редакторы популярных ежедневных изданий, женских журналов, телевидения).

Фестиваль проходил с 14 по 16 сентября, в течение этих дней участники и гости фестиваля ознакомились с новыми экскурсионными программами по Ивано-Франковской области, приняли участие в “круглых столах” и конференциях.

Открывая фестиваль, председатель Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ выразил убеждение, что “журналисты, как никто, многое могут сделать для расширения туристических возможностей Украины, создания положительно привлекательного имиджа туристических центров и курортов нашей страны в мире. И лучшего толчка к этому, чем острый профессиональный разговор и дискуссии, быть не может”. “Фестиваль – это такой разговор и такие дискуссии”, - сказал он.

По убеждению председателя рабочей группы по подготовке фестиваля, руководителя экспертной комиссии по вопросам туризма и курортов при Президенте Украины Бронислава ОМЕЦИНСКОГО, “такие фестивали не просто желаемые, они необходимы, поскольку дают возможность журналистам ознакомиться с наиболее интересным опытом, обсудить болезненные проблемы и увидеть перспективы, а затем донести это до миллионов людей”.

Фестиваль был приурочен ко Всемирному Дню туризма и Дню туризма Украины, его организаторами выступили Национальная туристическая организация Украины и Ассоциация журналистов “Туристический пресс-клуб Украины”.

Первый фестиваль состоялся в октябре 2006 года в spa-курорте «Буймеровка» (Сумская область). Его участниками стали 45 журналистов из Киева и разных регионов Украины.

В этом году, как отметил УНИАН один из руководителей Ассоциации журналистов „Туристический пресс-клуб Украины” Владимир ЦАРУК, рассматривалось несколько предложений относительно места проведения Второго фестиваля туристической журналистики, но условия и программа проведения, предложенные курортом “Буковель”, оказались наиболее интересными и оригинальными.