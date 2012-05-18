Депутаты изменили Семейный кодекс

Предусмотрено, что жилье и земельный участок, полученные одним из супругов в результате приватизации, является его личной частной собственностью.

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции закон «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины относительно имущества, которое является личной частной собственностью жены, мужа» (№ 8639), учтя все предложения Президента Украины. Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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