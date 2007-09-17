Завтра в Украине потеплеет до 25°

Завтра в Украине переменная облачность. Без осадков, только на крайнем западе местами кратковременный дождь, кое-где с грозой.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях и на севере Левобережья 3-8° тепла (местами на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 20-25°, на юге до 27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 5-10°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

19-20 сентября переменная облачность. 19 сентября ночью в западной части, днем в Украине, кроме Крыма, востока и запада страны, дожди (ночью в Карпатах местами сильные дожди), отдельные грозы. 20 сентября преимущественно без осадков, только в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях небольшой дождь. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 19 сентября в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13° тепла, на побережье морей местами 15-17°, 20 сентября в западной части 4-9° тепла; днем 18-23°, в западных областях 15-20° (19 сентября на юге и востоке местами 25-27°); в Карпатах ночью заморозки 0-2°, днем 10-15° тепла.

21-22 сентября в западных, северных, большинстве центральных областей Украины без осадков; температура ночью 3-9° тепла (в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°), днем 15-21° тепла; в Карпатах ночью заморозки 0-3°, днем 7-12° тепла.

На остальной территории 21 сентября местами небольшие дожди, 22 сентября без существенных осадков; температура ночью 8-14°, на побережье морей до 15-17°, днем 16-22°, местами 25-27°.

23-27 сентября преимущественно без осадков, только днем 26 сентября и на протяжении суток 27 сентября в северо-западной половине небольшие дожди. Температура ночью 6-12°, на юге до 15° (в западных и северных областях 23-24 сентября 4-10°); днем 18-23°, на юге местами 24-27°, 26-27 сентября в северо-западной половине понижение температуры до 12-17°.

В Киеве и области 18 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12° тепла, днем 23-25°; по области ночью 9-14°, днем 20-25° тепла.

19-20 сентября переменная облачность. Без осадков, только днем 19 сентября дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 18-23°.

21-22 сентября без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-21°.