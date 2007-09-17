В Крыму перевернулся автобус с россиянами: есть раненые
10:54, 17 сентября 2007Общество
1870 0
Маршрут «Симферополь-Новый Свет»
В Крыму перевернулся микроавтобус «Мерседес», который перевозил 16 пассажиров. В результате аварии две женщины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.
По информации спасателей, 16 сентября на 49-м километре автомобильной трассы «Симферополь-Керчь» водитель автобуса, двигаясь по маршруту «Симферополь-Новый Свет», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.
14 пассажиров - граждан Российской Федерации - были отправлены попутным транспортом в город Судак. В результате аварии пострадали 2 женщины, они госпитализированы в Белогорскую центральную районную больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter