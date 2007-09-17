В Крыму перевернулся автобус с россиянами: есть раненые

В Крыму перевернулся микроавтобус «Мерседес», который перевозил 16 пассажиров. В результате аварии две женщины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По информации спасателей, 16 сентября на 49-м километре автомобильной трассы «Симферополь-Керчь» водитель автобуса, двигаясь по маршруту «Симферополь-Новый Свет», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

14 пассажиров - граждан Российской Федерации - были отправлены попутным транспортом в город Судак. В результате аварии пострадали 2 женщины, они госпитализированы в Белогорскую центральную районную больницу.