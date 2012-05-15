Киевские детсады могут отказаться принимать детей без столичной прописки

«Мы собираем информацию о месте регистрации детей. Руководители дошкольных учебных заведений уже сейчас проверяют у родителей воспитанников информацию о месте регистрации ребенка. Проблема в том, что за каждым детским садиком закреплены определенные дома. Некоторые учреждения уже переполнены, и эту проблему нужно решать», — объяснили в Киевской горадминистрации, пишут «Известия в Украине».

Депутаты бьют тревогу. «Ко мне за помощью начали массово обращаться родители малышей. Они говорят, что во всех столичных садиках руководство требует подтверждение прописки. В итоге семьи берут фиктивные справки якобы о наличии киевской регистрации. Но это несправедливо. Люди приезжают в столицу не гулять, а работать, но не могут зарабатывать деньги из-за того, что вынуждены сидеть дома с детьми. Мы будем добиваться справедливости», — рассказал депутат Киевсовета Александр Бригинец.

Однако воспитатели столичных садиков говорят, что проблема не в прописке. «Здесь технический нюанс. Когда к нам в садик поступает ребенок, зарегистрированный в другом районе Киева или даже без киевской регистрации, мы его принимаем. Но родители обязательно должны указывать место его фактической регистрации. Все это делается для того, чтобы не было путаницы при приеме ребенка в школу. Ведь каждое учреждение работает в своем районе. У всех школ есть заранее составленные списки малышей, проживающих именно в этом регионе. Поэтому мы и требуем сведения о регистрации», — сказали в одном из детских садов Подольского района столицы.

В Министерстве образования не знали об этой проблеме. Однако там считают, что иногородних будут принимать в садики, но за дополнительную плату. «Проблема не в том, что за каждым учреждением закреплены свои дома. Родители платят не за пребывание, а только за питание ребенка в учреждении. В городах оплачивается 70% всех расходов на еду, а в селах — 30%. Остальные деньги перечисляются из местных бюджетов. Принимать иногородних малышей будут. Но родителям придется доплачивать отдельно за питание ребенка. Но не частично, а в полном объеме», — объяснила начальник отдела дошкольного образования в Минобразовании Тамара Панасюк.