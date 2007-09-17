Мороз обвиняет Ющенко в блокировании расследования убийства Гонгадзе

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в блокировании расследования убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

На этом А.МОРОЗ акцентировал в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

По его словам, "генеральный прокурор Украины назначен с подачи Президента В.ЮЩЕНКО".

"И из-за того, что институт Президента – и Леонида КУЧМЫ, и Виктора ЮЩЕНКО – блокирует это дело, потому мы до сих пор и не видим результата", - считает А.МОРОЗ.

"В 2004 году я поверил, что ЮЩЕНКО искренне говорит: "Бандитам – тюрьмы!", и что дело Гонгадзе будет расследовано. В 2005 году он заявил, что оно уже расследовано. Вместо этого менялись бригады в прокуратуре, которые вели следствие, и это продолжается и по сей день", - цитирует А.МОРОЗА «Украинская правда».

А.МОРОЗ отметил, что "награждение (экс-генерального прокурора) Михаила ПОТЕБЕНЬКО орденом дает много ответов".