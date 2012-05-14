Экс-председателя НСЖУ Лубченко похоронят завтра на Байковом кладбище
15:52, 14 мая 2012Общество
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Похороны бывшего председателя Национального союза журналистов Украины Игоря Лубченко состоятся во вторник, 15 мая, в 14.00 на Байковом кладбище в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в НСЖУ.
Прощание с И.Лубченко состоится в помещении Киевского городского дома учителя в 11.00 (ул. Владимирская, 57, метро «Университет»).
В 12.30-13.30 - служба во Владимирском соборе.
В 15.30-17.30 - поминальный обед в столовой клуба Кабинета министров (ул. Шелковичная, 1).
Как сообщал УНИАН, заслуженный журналист Украины И.Лубченко умер 13 мая 2012 г., на 75-м году жизни.
И.Лубченко возглавлял Национальный союз журналистов Украины на протяжении последних 15 лет – до апреля 2012 года.
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