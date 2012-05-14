Экс-председателя НСЖУ Лубченко похоронят завтра на Байковом кладбище

Об этом УНИАН сообщили в НСЖУ.

Прощание с И.Лубченко состоится в помещении Киевского городского дома учителя в 11.00 (ул. Владимирская, 57, метро «Университет»).

В 12.30-13.30 - служба во Владимирском соборе.

В 15.30-17.30 - поминальный обед в столовой клуба Кабинета министров (ул. Шелковичная, 1).

Как сообщал УНИАН, заслуженный журналист Украины И.Лубченко умер 13 мая 2012 г., на 75-м году жизни.

И.Лубченко возглавлял Национальный союз журналистов Украины на протяжении последних 15 лет – до апреля 2012 года.