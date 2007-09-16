Украина официально присоединилась к GNEP

Сегодня на конференции в Вене Украина официально присоединилась к организации Глобального партнерства в ядерной энергетике (GNEP). Заявление о принципах глобального партнерства подписал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, документ позволяет обеспечить реализацию планов какой-либо страны по развитию мирной атомной энергетики, но с обязательными гарантиями нераспространения.

Таким образом, Украина стала одной из 14 стран-партнеров организации. Неформальное добровольное объединение GNEP было создано по инициативе США.

Также в него входят Австралия, Болгария, Китай, Франция, Гана, Япония, Иордания, Казахстан, Литва, Польша, Румыния и Россия.

Как отмечается в сообщении, эти страны отстаивают мирное использование ядерных материалов и формируют общее видение применения соответствующих технологий, повышения уровня ядерных реакторов и технологий, поведения с радиоактивными отходами.

Кроме того, сотрудничество допускает подготовку общих политических решений в сфере недопущения распространения ядерного оружия.

Формальное сотрудничество между участниками GNEP осуществляется преимущественно путем двусторонних или многосторонних договоренностей в рамках МАГАТЭ.