Янукович обещает поддержку аграриев при вступлении Украины в ВТО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает обеспечить необходимую поддержку агропромышленного комплекса при вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил вчера на митинге сторонников Партии регионов в г. Волноваха Донецкой области.

«В 2008 году мы сделаем все, чтобы перейти на мировые стандарты в отношениях с крестьянами и агропромышленным сектором. Это означает, что при вступлении в ВТО мы обеспечим необходимую поддержку села», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов подчеркнул, что его правительство намерено развивать инфраструктуру на селе. «Без создания равных условий проживания на селе и в городе невозможно развивать сельское хозяйство», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что правительство в 2007 году в полном объеме выполнило обязательства по поддержке села, объем которой составил 3,3 млрд. грн. Он напомнил, что в 2002 году объем государственной поддержки села составлял 140 млн. грн., в 2003 – около 300 млн. грн., а в 2004 – 700 млн. грн.

Лидер Партии регионов также сообщил жителям г. Волноваха, что приехал «поклониться донецкой земле и попросить у нее силы, потому что в очередной раз вышли на эту борьбу, и 30 сентября в очередной раз будет решаться судьба украинского народа».