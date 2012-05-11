Столичному врачу, по вине которой умерла молодая женщина, дали два года
15:19, 11 мая 2012Общество
1627 0
В Киеве к двум годам лишения свободы приговорена врач, по вине которой умерла молодая женщина.
|Врач не предприняла необходимых подготовительных действий
Перед проведением оперативного вмешательства врач не предприняла необходимых подготовительных действий, и после введения обезболивающего препарата пациентка умерла от анафилактического шока. У молодой женщины осталось двое маленьких детей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter