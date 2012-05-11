Столичному врачу, по вине которой умерла молодая женщина, дали два года

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, прокуратурой Деснянского района столицы было поддержано обвинение по уголовному делу в отношении врача центральной районной поликлиники, возбужденному по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

Перед проведением оперативного вмешательства врач не предприняла необходимых подготовительных действий, и после введения обезболивающего препарата пациентка умерла от анафилактического шока. У молодой женщины осталось двое маленьких детей.