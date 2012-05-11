В Днепропетровске выпускникам запретят фейерверки и алкоголь

В Днепропетровске выпускные пройдут без фейерверков.

Как сообщила УНИАН заместитель начальника управления образования и науки Днепропетровского горсовета Любовь Башкатова, такое решение принято управлением.

«Кроме организации фейерверков, во время проведения выпускного вечера школьникам также запрещается употреблять спиртные напитки», - сообщила Л.Башкатова.

По данным правоохранительных органов, в Днепропетровске во время выпускных вечеров каждый класс будут охранять по два милиционера.

«Всего по городу порядок будут обеспечивать 300 сотрудников милиции. Также будут задействованы 15 патрульных служб «Беркута» и 31 патрульно-постовая служба», - сообщил начальник милиции общественной безопасности города Владимир Седлецкий.

По его словам, в этом году количество привлеченных к охране сотрудников правоохранительных органов увеличено в связи с тем, что с 27 апреля из-за серии взрывов в Днепропетровске введен усиленный режим.

По данным горсовета, в Днепропетровске 163 школ, гимназий и лицеев. В этом году обучение завершают 6 697 одиннадцатиклассников.

12 мая выпускные пройдут в 160 школах (в 3 школах 11 мая). В 116 учебных заведениях вручение аттестатов состоится на территории школ.